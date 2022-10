Start-ups in Hessen spüren Zurückhaltung von Investoren

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch Start-ups in Hessen bekommen aktuell eine Zurückhaltung von Investoren zu spüren. Dies betreffe Unternehmen "durch die Bank", sagte Sebastian Schäfer, Geschäftsführer des Gründerzentrums "TechQuartier" in Frankfurt. Auch Alexander Hirschfeld vom Bundesverband Deutsche Startups hält fest: "Wir sehen, dass auch beim Start-up-Geschäftsklima der Trend nach unten geht. Vor allem beim Blick in die Zukunft." Die Zurückhaltung von Investoren mache sich insbesondere bei größeren Finanzierungsrunden bemerkbar, wenngleich solide Geschäftsmodelle weiterhin gute Chancen hätten, an Geld zu kommen, hieß es.

Ein Sprecher des hessischen Wirtschaftsministeriums teilte mit, dass sich die Zahl der Finanzierungsrunden und die Höhe der Investitionen seit Jahresbeginn auf ähnlichem Niveau bewegten wie im Vorjahreszeitraum. Nennenswerte Investitionen gab es demnach unter anderem bei den Start-ups Wingcopter (Drohnen) mit 42 Millionen Euro, Enviria (Solarkonzepte, 22,5 Mio.) und Node Energy (Energieversorgung, 7 Mio.).