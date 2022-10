Ölpreise starten mit Abschlägen in die Woche

Ungeachtet der jüngsten Abschläge haben die Erdölpreise in der vergangenen Woche wieder spürbar zugelegt. Ausschlaggebend war eine deutliche Förderkürzung des Ölverbunds Opec+. Die rund 20 Ölstaaten reagierten damit auf kräftige Preisrückgänge in den Wochen zuvor. Hintergrund dafür waren zunehmende Rezessionsängste und der entschiedene Kampf vieler Zentralbanken gegen die hohe Inflation. Die Ölnachfrage wird entsprechend schwach erwartet./bgf/stk

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag mit Abschlägen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 96,95 US-Dollar. Das waren 97 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 90 Cent auf 91,74 Dollar.

