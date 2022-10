Neue Raketenangriffe auf Wohnhaus im ostukrainischen Saporischschja

SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - Bei Raketenangriffen auf die ukrainische Großstadt Saporischschja im Südosten des Landes ist nach Behördenangaben in der Nacht ein Wohnhaus schwer beschädigt worden. "Durch einen Raketenangriff im Zentrum von Saporischschja ist erneut ein mehrstöckiges Wohnhaus zerstört worden", teilte der Militärgouverneur von Saporischschja, Olexander Staruch, am Montag mit. Seinen Angaben nach gibt es Opfer. Zur Anzahl möglicher Toter oder Verletzter machte er keine Angaben. Der Gouverneur machte Russland für die Angriffe verantwortlich. Russland führt seit Ende Februar einen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Laut Staruch gab es insgesamt rund zehn Einschläge in der Stadt. Bereits am Vortag waren durch Raketenangriffe offiziellen Angaben zufolge 17 Menschen getötet worden, als eine Rakete nachts in einem Wohnhaus einschlug. Am Montagmorgen gab es erneut Luftalarm.

Raketenangriffe meldeten auch mehrere andere Großstädte in der Ukraine. Stark getroffen wurde dabei einmal mehr die südukrainische Hafenstadt Mykolajiw. Gouverneur Witali Kim sprach von rund zehn Raketen. Opfer soll es bei der Attacke vorläufigen Angaben zufolge nicht gegeben haben./bal/DP/zb