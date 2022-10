JEFFERIES stuft HOCHTIEF AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Hochtief bei einem Kursziel von 52 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die Aktie biete eine gute Investitionsmöglichkeit in attraktive Infrastrukturmärkte, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung liege zudem auf einem historisch sehr tiefen Niveau. Allerdings verweist Hunt auch auf negative Aspekte wie die sehr komplexe Holdingstruktur, das Risiko einer Zwangsabfindung der Minderheitsaktionäre (Squeeze-out) durch die spanische Mutter ACS sowie Abschreibungsrisiken bei Projekten./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2022 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2022 / 05:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hochtief Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -1,66 % auf 46,80EUR an der Börse Tradegate.



