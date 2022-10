In dem Moment, in dem der Index wieder unter 11.900 Punkte rutscht, waren die zwischenzeitlichen 800 Punkte Kursgewinn lediglich eine nächste kurze Rally in einem anhaltenden Bärenmarkt. Anderenfalls kann die aktuelle Entwicklung weiter als Ansatzpunkt für eine Bodenbildung angesehen werden.

Im US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag ist zu erkennen, dass der Schwung nachlässt. Es werden immer weniger neue Stellen geschaffen. Die US-Notenbank hat in Kombination mit den fallenden Preisen am Immobilien-, Aktien- und Energiemarkt nun die Argumente, um etwas vom geldpolitischen Bremspedal zu gehen. Ein großer Teil der Long-Positionen, die wegen der Spekulation auf ein Einlenken der Fed Anfang vergangener Woche aufgebaut worden sind, wurden am Freitag allerdings erst einmal wieder abgebaut. Bis zu ihrer nächsten Sitzung Anfang November dürften sich die Notenbanker in Washington mit Hinweisen in dieser Richtung zurückhalten, um dem Markt keine falschen Hoffnungen zu machen.