SPD setzt nach Niedersachsen-Wahl weiter auf enge Kooperation mit FDP

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Landtagswahl in Niedersachsen setzt SPD-Chefin Saskia Esken weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit der FDP in der Ampel-Koalition. "Ich habe Verständnis für die Sorgen und das Leid der FDP nach dem gestrigen Wahlergebnis", sagte Esken am Montag MDR-Aktuell. "Aber wir haben bisher die Möglichkeit gehabt, ein eigenes Profil darzustellen und am Ende doch zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen, die man auch als gemeinsame Erfolge vertreten kann. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch weiterhin so arbeiten können."

Die FDP hatte bei der Abstimmung am Sonntag eine Schlappe eingesteckt und war an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Vertreter der Partei machten anschließend deutlich, dass die Partei ihre Positionen in der Ampel "deutlicher markieren" müsse.