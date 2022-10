Wirtschaft "Zwischenbericht" der Gaskommission übergeben

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Expertenkommission "Gas und Wärme" hat ihren "Zwischenbericht" zur Umsetzung der geplanten "Gaspreisbremse" an die Bundesregierung übergeben. Bei der Übergabe waren neben den Kommissionsvorsitzenden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) anwesend.



Genaue Details sollen am Vormittag vorgestellt werden, auch wenn Einzelheiten zuvor schon an die Öffentlichkeit gelangt waren. So schlägt die Kommission einem Bericht des "Spiegels" zufolge ein zweistufiges Verfahren vor. Demnach soll der Staat in einem ersten Schritt im Dezember "einmalig die jeweilige Abschlagszahlung aller Gas-Standardlastprofil-Kunden und Fernwärmekunden" übernehmen, heißt es aus dem Gremium.