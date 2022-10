HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Puma SE auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Puma SE von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 100 auf 47 Euro gekappt. Die Branchenaussichten hätten sich eingetrübt, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Profitabilität dürfte im dritten Quartal trotz anhaltend dynamischen Wachstums erstmals in diesem Jahr gesunken sein. 2023 werde für den Sportartikelkonzern wohl ein herausforderndes Jahr./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 08:22 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / 08:22 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -1,96 % auf 46,61EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Christian Salis

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m