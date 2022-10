Die IZB 2022 fokussiert sich auf „Future Mobility". Mit fortschreitender Digitalisierung und Automatisierung wird diese Zukunft vermehrt elektrisch – eine Entwicklung, die auch an Klebelösungen steigende Anforderungen stellt, die über das bloße Verbinden hinausgehen. Für die vielfältigen Anwendungen rund um die Elektromobilität und EV-Batterien bietet Lohmann das Multifunctional Tape Portfolio. DuploCOLL EC (Electrically Conductive) Lösungen werden für die EMI-Abschirmung, die Verbindung von leitfähigen Materialien oder elektrische Verbindungen im Schwachstrombereich genutzt. Die Schaum- und Folienklebebänder der DuploCOLL IS (Electrically Insulating) Reihe bieten neben elektrisch isolierenden Eigenschaften auch eine Dämpfungs- und Dichtungsfunktion und damit Schutz während der Lebensdauer elektronischer Geräte. Für Sensoren, die unter anderem für autonomes Fahren benötigt werden, kommen die thermisch leitfähigen Klebebänder der DuploCOLL TC (Thermally Conductive) Reihe zu Einsatz. Sie sorgen für ein optimales Wärmemanagement und effiziente Verbindungen bspw. zum Kühl- oder Heizelement der Batterie.

Auch Komfort steht mehr denn je im Vordergrund – die Automobilindustrie setzt anspruchsvolle Emissionsgrenzen für Werkstoffe und Komponenten im Fahrzeuginnenraum. Die doppelseitigen Haftklebebänder der DuploCOLL LE (Low Emission) Reihe erfüllen die hohen Anforderungen der OEMs an niedrige VOC-, Fogging- und Geruchswerte und halten die definierten Grenzwerte für Substanzen nach VDA 278 ein. Dank emissionsarmer Klebstoffe beeinträchtigen auch großflächige Anwendungen die Luftqualität im Innenraum nicht. Die Tapes werden energie- und wassersparend mit der 100% lösemittelfreien TwinMelt Technologie gefertigt und basieren auf UV-Acrylaten mit erhöhter Klebeperformance. Durch den verringerten Energieverbrauch im Produktionsprozess wird gleichzeitig der CO 2 -Fußabdruck reduziert. Im gesamten Fertigungsprozess wird kein Gas als Energieträger benötigt, sodass für Kunden in der aktuellen Situation eine erhöhte Versorgungssicherheit besteht. Ein weiterer Schritt in Richtung nachhaltigerer Fertigung: Die Tapes sind mit recyclefähigen Linern ausgestattet.