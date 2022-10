Mit Kursrückgängen im Bereich von 56 Prozent zählen die Aktien der Sportartikelhersteller Adidas und Puma (ISIN: DE0006969603) zu den schwächsten Werten im DAX seit dem Jahresbeginn 2022. Von ihrem 12-Monatstief vom 3.10.22 bei 45,64 Euro konnte sich die Puma-Aktie in den vergangenen Tagen leicht nach oben hin absetzen. Allerdings startete sie schwach in die neue Handelswoche

Trotz der eingetrübten Aussichten für die Branche bekräftigten Experten in neuen Analysen mit Kurszielen von bis zu 90 Euro (Goldman Sachs) ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Für Anleger, die den starken Kursrückgang der Puma-Aktie als übertrieben ansehen und in den nächsten Tagen zumindest wieder eine Kurserholung auf 51 Euro erwarten, wo sie zuletzt am 6.10.22 notierte, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.