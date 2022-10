yeedi Nr. 1 bei Absatz in der Staubsaugerroboterindustrie auf dem deutschen Massenmarkt

BERLIN, 10. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- yeedi, eine Staubsaugerroboter-Marke, die ihren Kunden bei der Lösung von Problemen im täglichen Leben helfen will, ist die Nummer 1 im Absatz und hat einen Marktanteil von 13,4% in der Preisklasse von €200-€400 auf Amazon DE, einer für den Massenkonsumenten zugänglichen Preisklasse. Darüber hinaus ist der yeedi vac max auch die beliebteste Wahl in dieser Preisklasse. Als vielseitiger Staubsauger- und Wischroboter ist yeedi vac max sowohl für nasse als auch für trockene Verschmutzungen bereit. Der fortschrittliche Teppicherkennungssensor von Yeedi, der von vielen Verbrauchern in Rezensionen erwähnt wird, ist ebenfalls eine praktische Funktion, die Ihren Bodentyp intelligent erkennt und die Reinigungsmethode entsprechend plant.

Als junges Unternehmen in dieser Branche wurde yeedi 2019 gegründet und wächst seit nur drei Jahren rasant, hat aber sein Geschäft weltweit in über 20 Länder ausgeweitet. In den vergangenen drei Jahren hat Yeedi echte Anstrengungen in Forschung und Entwicklung unternommen. Dem Ergebnisbericht zufolge hat das gesamte F&E-Team 74 % des gesamten Personalbestands von yeedi eingenommen. Mit dieser Personalausstattung hat Yeedi erfolgreich mehrere brillante Modelle auf den Markt gebracht, wie z.B. den K650, der speziell für Familien mit Haustieren entwickelt wurde; die Mop Station, der erste Staubsaugerroboter mit Selbstreinigungsfunktion in Europa, und die Vac Station, die den Reddot Award gewonnen hat.