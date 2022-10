Der Dow Jones ist nun volatiler als Bitcoin, dabei ist der Dow Jones sogar noch der am wenigsten volatile der großen Indizes: das ist die Folge einer inkompetenten Politik der US-Notenbank Fed, die von einem Fehler zum nächsten stolpert. Die Fed reagierte viel zu spät auf die Inflation - und agiert jetzt überzogen, weil ihr erneut die Urteilskraft fehlt bei der Beurteilung der Entwicklung der Inflation. Die US-Indizes am Freitag mit einem Abverkauf aufgrund eigentlich nur mittelmäßiger US-Arbeitsmarktdaten - die Kleinanleger geraten in Panik und kapitulieren (eigentlich ein guter Kontraindikator!). Jetzt warten alle auf die Inflations-Zahlen am Donnerstag. Blickt man auf Bitcoin, könnte Aktien wie Tesla oder Apple vor einem ähnlich Kursrutsch stehen aufgrund ihrer Überbewertung..

Hinweise aus Video:

1. Aktienmärkte: Stehen wir vor einer verlorenen Dekade beim S&P 500?

2. Große Abflüsse am Goldmarkt – Gold fließt vom Westen in den Osten

Das Video "Dow Jones volatiler als Bitcoin - Danke Fed!" sehen Sie hier..