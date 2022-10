Phagenyx Neuromodulationssystem erhält Zulassung in den USA

Manchester, England (ots/PRNewswire) - Phagenesis Ltd. gab heute bekannt, dass

die U.S. Food and Drug Administration (FDA), die Lebensmittelüberwachungs- und

Arzneimittelbehörde der Vereinigten Staaten, den Antrag auf

De-Novo-Produktzulassung für das Phagenyx®-Neurostimulationssystem bewilligt

hat. Phagenyx ist eine neuartige Therapie, die mithilfe pha­ryn­galer

elektrischer Stimulation (PES) die neurologische Kontrolle über den

Schluckvorgang bei Patienten mit schwerer Dysphagie nach Schlaganfall

wiederherstellen kann. Das Unternehmen bereitet jetzt die gezielte

Markteinführung in den USA vor.



Dysphagie wird im Allgemeinen als Schluckstörung definiert. Wenn sie durch eine

Störung des neurologischen Systems entsteht, spricht man von einer neurogenen

Dysphagie. Die häufigste Ursache für neurogene Dysphagie ist eine

Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems (ZNS) durch Schlaganfall oder

Schädel-Hirn-Trauma. Eine neurogene Dysphagie wird auch durch Verletzungen am

peripheren Nervensystem verursacht, die auf eine längere mechanische Beatmung

oder eine Tracheotomie zurückzuführen sind. Im schlimmsten Fall kann eine

schwere Dysphagie sowohl durch ZNS-Beeinträchtigungen als auch durch eine

längere mechanische Beatmung bzw. eine Tracheotomie hervorgerufen werden.