Rekordverdächtige Verkaufszahlen für FEZiBOs höhenverstellbaren Schreibtisch enthüllt Eine lang erwartete ergonomische Änderung des Trends zur Telearbeit in Deutschland

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - FEZiBO, eine internationale Marke für

ergonomische Möbel, hat vor kurzem seine Verkaufsergebnisse veröffentlicht und

dabei eine Vervierfachung des Absatzes von Stehschreibtischen, auch bekannt als

höhenverstellbare Schreibtische oder Sitz-Steh-Tische, auf dem deutschen Markt

im August auf 394% bekannt gegeben. Mit den Rekordumsätzen geht auch der

anhaltende weltweite Trend zur Telearbeit einher: Nach der Covid-19-Pandemie

stieg die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland, die üblicherweise von zu Hause

aus arbeiten, um 296%, von etwa 5% im letzten Jahrzehnt auf 14,8%

(https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20210517-2)

jetzt. Eine Umfrage von Statista belegt, dass 77% (https://www.statista.com/stat

istics/1286995/working-from-home-balancing-work-and-family-germany/) der

Arbeitnehmer in Deutschland der Meinung sind, Arbeiten von zu Hause aus

erleichtere die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.



Büroarbeit ist mit Schmerzen verbunden, vor allem wenn man von zu Hause aus

arbeitet und keinen ergonomischen Arbeitsplatz hat. Weltweit sitzen die Menschen

heute länger (https://www.biomedcentral.com/about/press-centre/science-press-rel

eases/26-08-20) und werden mehr denn je von Gesundheitsrisiken geplagt. In

Deutschland stellt die "Global Burden of Disease Study" fest, dass die Zahl der

Sitzkrankheit stetig zunimmt und 61,3%

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8832370/) der Befragten gaben im

gleichen Zeitraum Rückenschmerzen und 45,7 % Nackenschmerzen an.