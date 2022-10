UBS stuft Mercedes-Benz Group auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 80 auf 72 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Hummel zeichnete in einer am Montag vorliegenden Studie ein sehr düsteres Bild von der Autobranche. Binnen drei bis sechs Monaten dürfte es zu einem Überangebot kommen - einem abrupten Ende einer beispiellos guten Phase an Preismacht und Profitabilität. Er liege mit seinen Schätzungen für die Autohersteller nun um rund 40 Prozent unter den Markterwartungen und für die Zulieferer um etwa 30 Prozent. Gerade die Gewinneinbrüche der Massenhersteller würden noch unterschätzt, so Hummel. Papiere von Mercedes hebt er indes aufgrund ihres Luxusimages positiv heraus. Unter den Zulieferern präferiert er Autoliv, Valeo und Michelin./ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 05:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / 05:54 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,27 % auf 52,81EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m