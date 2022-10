- Beginn der Bohrungen in weiteren freiliegenden Tonpfannen bei Bitterwasser, wobei das erste Bohrloch in der Madube-Pfanne (eine von vierzehn Pfannen) eine ähnliche Lithologie wie die erbohrte Eden-Lithium-Pfanne durchschneidet

- Aktuelle JORC-Mineralressource über der Eden Lithium Pan von 286.909t Li2CO3 (LCE)[i] definiert

- Erstes Bohrloch bei Madube Pan durchteufelt ähnliche lithologische Einheiten wie Eden Lithium Pan

- Erste Beobachtungen bestätigen, dass bei Madube grüne Toneinheiten (die in der Eden Lithium Pan hohe Lithiumgehalte enthielten) durchteuft wurden

- Beim ersten Bohrloch in der Madube Pan wurden grüne Toneinheiten beobachtet, die 44 % dicker sind als der breiteste Abschnitt einer ähnlichen Lithologie in der Eden Lithium Pan

- Die Bohrungen in der Madube Pan sowie in anderen Pfannen werden bis Ende November fortgesetzt.

Arcadia Minerals Ltd (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das Unternehmen), das diversifizierte Explorationsunternehmen, das eine Reihe von Projekten in Namibia anstrebt, die auf Tantal, Lithium, Nickel, Kupfer und Gold abzielen, freut sich, den Beginn weiterer Bohrungen auf seinem Lithium-in-Ton-Projekt Bitterwasser bekannt zu geben und mitzuteilen, dass im ersten Bohrloch in der Madube Pan eine ähnliche Lithologie wie in der Eden Pan, wo zuvor eine Lithium-JORC-Ressource definiert wurde[ii], durchschnitten wurde.

Philip le Roux, der CEO von Arcadia, erklärte: "Es ist sehr ermutigend, dass die Beobachtungen des Kerns unseres ersten Bohrlochs in der Madube Pan, die Lithologie und die Mächtigkeiten sind mit jenen vergleichbar, die in der mit Lithium angereicherten Eden Pan durchteuft wurden, wo Arcadia vor kurzem die Lithium-in-Ton-Ressource über dem Gebiet der Bitterwasser Pans erhöht hat. Sollten die Analysen bestätigen, dass die Lithiummineralisierung eine ähnliche Mächtigkeit aufweist wie in der Eden Lithium Pan, würden wir eine Erhöhung der aktuellen JORC-Ressource für das Lithium-in-Ton-Projekt Bitterwasser erwarten. Auf die Bohrungen in der Madube Pan werden weitere Bohrungen in anderen bekannten exponierten Gebieten folgen, über deren Fortschritt wir regelmäßig berichten werden."