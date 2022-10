Globale Prop Trading Firma - The Trading Pit - ernennt Thomas Heyden zum CEO des Liechtensteiner Hauptsitzes

Vaduz, Liechtenstein (ots/PRNewswire) - "Wir freuen uns, die Ernennung von

Thomas Heyden, einem erfahrenen Futures-Händler und preisgekrönten

Vermögensverwalter (Deutscher Fondspreis 2009), zum CEO der The Trading Pit AG

in Liechtenstein bekannt geben zu können." Vaduz, Liechtenstein - 15. September

2022 Christoph Radecker, Mitbegründer von The Trading Pit (TTP)



Herr Heyden wird eng mit TTPs Mitgründer Christoph Radecker und den aktiven

Investoren des Unternehmens zusammenarbeiten. Er wird sich auf den Aufbau von

Partnerschaften mit Fondsmanagement- und Verbriefungsgesellschaften

konzentrieren, die einen entscheidenden Teil des Geschäftsmodells von TTP

darstellen. Herr Heyden wird sich auch auf die regulatorischen und rechtlichen

Aspekte des wachsenden Prop-Trading-Geschäfts auf globaler Ebene konzentrieren

und gleichzeitig die Entwicklung des internationalen Partnerschaftsnetzwerks von

TTP, mit Schwerpunkt Europa und Asien, unterstützen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ein eindrucksvoller LebenslaufVor seiner Ernennung verfügte Herr Heyden über umfangreiche Erfahrungen indiesem Sektor, da er eine breite Palette von Investmentfonds aufgelegt,verwaltet, sowie Investmentzertifikate für Banken und andere Unternehmenentwickelt hat. In den letzten 15 Jahren leitete er das privateVermögensverwaltungsunternehmen HS Financials, wodurch er über eine hoheExpertise unter stark regulierten Rahmenbedingungen verfügt. Herr Heyden begannseine Karriere als Börsenmakler und wechselte dann in den Handel mitEUREX-Produkten und in die Finanztechnik bei internationalen Banken undInvestmenthäusern. Darunter waren so renommierte Namen wie Merck FinckPrivatbankiers und SEB Invest. Bevor er zu TTP kam, betrieb Herr Heyden seineigenes Vermögensverwaltungsgeschäft, bei dem ein erheblicher Teil des Alphadurch seine selbst entwickelten Handelsmodelle generiert wurde.Eine aufregende Zukunft liegt vor unsThomas Heyden, CEO von TTP Liechtenstein, sagte: "Ich freue mich sehr darauf,Teil des Führungsteam von TTP zu sein. Da ich aus der Vermögensverwaltungs- undHandelsbranche komme weiß ich, wie schwierig es ist, in der Prop-Trading-BrancheSpitzenniveau zu erreichen. Selbst wenn Sie ein talentierter Händler sind, habenSie selten Zugang zu Vertriebsnetzen, um Kapital zu beschaffen, und in denmeisten Fällen konkurrieren Sie mit großen Investmenthäusern. TalentierteHändler haben in vielen Fällen keinen Zugang zu ausgefeilter Handelstechnologieoder zu einer breiten Auswahl an Anlageklassen. Hinzu kommt eine Gemeinschaftvon talentierten Händlern, die sie dazu anspornen können, besser zu werden. TheTrading Pit deckt all diese Bedürfnisse ab und ich bin zuversichtlich, dass wir