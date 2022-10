Klagegemeinschaft gegen das Pflanzenschutzmittel-Kartell geht in die nächste Phase (FOTO)

Hamburg (ots) - Nach der sehr erfolgreichen Kampagne in den vergangenen 12

Monaten ergreifen LitFin und WAGNER Legal weitere Maßnahmen zur Geltendmachung

von Schadensersatzansprüchen für Landwirte und Agrarbetriebe. Darüber hinaus

bietet LitFin den Landwirten und Agrarbetrieben ein Empfehlungsprogramm zu

äußerst vorteilhaften Konditionen an.



LitFin und WAGNER Legal haben inzwischen damit begonnen, die

Schadensersatzansprüche der Klagegemeinschaft bei den Kartellmitgliedern

anzuzeigen. Mittlerweile haben sich mehr als 2.000 Landwirte und Agrarbetriebe

mit einem Pflanzenschutzmittel-Einkaufsvolumen im Kartellzeitraum von insgesamt

mehr als EUR 1,4 Milliarden für die Klagegemeinschaft http://www.psm-kartell.de

registriert. Sie haben als Käufer von Pflanzenschutzmitteln Anspruch auf Ersatz

des Schadens, der ihnen durch das vom Bundeskartellamt festgestellte Kartell von

Großhändlern von Pflanzenschutzmitteln entstanden ist. LitFin bietet den

Geschädigten eine vollständig finanzierte Geltendmachung ihrer Ansprüche in

gebündelter Form an. Die Geschädigten tragen hierbei kein Kostenrisiko.

Lediglich im Erfolgsfall erhält LitFin eine Provision. Alternativ bietet LitFin

den Geschädigten den Aufkauf ihrer Ansprüche an.