Pierre Fabre übernimmt über seine Tochtergesellschaft Pierre Fabre Invest eine Minderheitsbeteiligung an Gennisium Pharma, einem innovativen Unternehmen, das auf Arzneimittel für Frühgeborene und Nischenmärkte spezialisiert ist

Castres, Frankreich und Vitrolles, Frankreich (ots/PRNewswire) -



- Gennisium findet einen strategischen Partner mit globaler Erfahrung und

Verbindungen in der pharmazeutischen Industrie, um seine Entwicklung in der

Neonatologie zu beschleunigen.

- Pierre Fabre verstärkt seine Aktivitäten auf dem Gebiet der seltenen

Krankheiten, insbesondere pädiatrische Krankheiten.

- Diese Partnerschaft ebnet den Weg für eine weitere Zusammenarbeit zwischen den

beiden Unternehmen und markiert einen Meilenstein für ihre jeweilige

Wachstumsstrategie in den Bereichen Neonatologie/Pädiatrie, seltene

Krankheiten und Nischen-/Orphan-Medikamente.



CASTRES, Frankreich und VITROLLES, Frankreich, 10. Oktober 2022 Die Pierre Fabre

Gruppe und Gennisium Pharma haben eine Vereinbarung bekannt gegeben, nach der

Pierre Fabre über seine spezielle Investmenttochter Pierre Fabre Invest eine

Minderheitsbeteiligung an Gennisium übernimmt.