?abka Group sucht nach Startups, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt ausüben wollen

Posen, Polen (ots/PRNewswire) - Die ?abka Group setzt in Zusammenarbeit mit

Kozminski Business Hub, einer Organisation der Kozminski-Universität, die

Startups sucht und unterstützt, die zweite Ausgabe des Beschleunigungsprogramms

in Gang. Das Startup Impact Program richtet sich an junge Unternehmen, die einen

positiven Einfluss auf die Umwelt ausüben wollen, d. h. solche, die sich im

Bereich Ökologie, Gesundheitswesen und Unternehmertum engagieren.



Das Programm richtet sich an Startups, die Lösungen in den folgenden Bereichen

anbieten: Reduktion des ökologischen Fußabdrucks, Verpackung der Zukunft,

Entwicklung, Wohlbefinden und Chancengleichheit im Unternehmertum. Entwickler,

welche die Endrunde der zweiten Ausgabe des Programms erreichen, werden zur

weiteren Zusammenarbeit mit Experten des Kozminski Business Hub und der ?abka

Group eingeladen. Die Teilnahme an der Beschleunigungsinitiative ist auch eine

Gelegenheit, mit allen Unternehmen der Gruppe zusammenzuarbeiten und ihre

Lösungen in der sich am schnellsten entwickelnden Convenience-Store-Kette in

Polen zu testen.