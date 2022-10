Amazon investiert mehr als 1 Milliarde Euro in die Elektrifizierung des europäischen Transportnetzes

München (ots) -



- Tausende von neuen Elektrofahrzeugen werden Amazons emissionsfreie Flotte in

Europa mehr als verdoppeln. Sie wird dann mindestens 10.000 elektrische

Lieferwagen und mehr als 1.500 Elektrolastkraftwagen umfassen.

- Darüber hinaus betreibt Amazon schon jetzt E-Cargo-Bikes und Lieferungen zu

Fuß aus Micro Hubs in 20 europäischen Städten. Die Zahl dieser Hubs soll sich

bis 2025 verdoppeln.

- Amazons Investitionen sollen dazu beitragen, Innovationen in emissionsfreie

Fahrzeuge anzustoßen und den Aufbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur

voranzutreiben, damit die gesamte Transportbranche ihre Emissionen reduzieren

kann.



Amazon hat heute angekündigt, in den nächsten fünf Jahren mehr als 1 Milliarde

Euro in die weitere Elektrifizierung und Dekarbonisierung des eigenen

Transportnetzes in Europa zu investieren, um Pakete nachhaltiger an Kundinnen

und Kunden auszuliefern. Mehr als 400 Millionen Euro entfallen auf Deutschland.

Die Investitionen sollen gleichzeitig Innovationen im gesamten Verkehrs- und

Transportwesen und den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur vorantreiben.

Dies wird der gesamten Verkehrswirtschaft helfen, Emissionen schneller zu

reduzieren.