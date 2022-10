Großer Umbruch in der Automobilindustrie - Sascha Röwekamp erklärt, was sich für die Branche in naher Zukunft ändern wird (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Münster (ots) - Sascha Röwekamp ist der Gründer und Geschäftsführer der RWKMP,einer Unternehmensberatung für Inhaber und Geschäftsführer markengebundenerAutohäuser. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er seine Kunden bei derTransformation in den Vertrieb der Zukunft. Mit digitalen und analogenStrategien bringt der Experte Unternehmen in die nachhaltige Umsetzung - undrüstet sie so für den Automarkt der kommenden Jahre.Die Presse berichtet seit Jahren über das drohende Autohaussterben. Und auchStudien belegen: Es wird eng für Deutschlands Autohändler. Bis 2030 sollen rund50 Prozent der Autohäuser vom Markt verschwunden sein. Die Gründe dafür sindvielfältig: Die sinkende Zahl potenzieller Käufer, neue Mobilitätsangebote wieAbomodelle und Onlineplattformen sowie die wachsende Konkurrenz im Internetmachen dem klassischen Automarkt zu schaffen. Vor allem die Existenz derVertragshändler ist bedroht: Der massive Druck der Digitalisierung bringt neueSpieler aufs Spielfeld - so zum Beispiel diverse Hersteller aus China, die ihreAutos über ein Direktvertriebsmodell auf dem deutschen Markt verkaufen. Diekomplette Abwicklung erfolgt dabei online. Ebenso verhält es sich mitzahlreichen Autokonzernen, die nun - dem Beispiel von Tesla folgend - in denDirektvertrieb gehen. "Die Macht der Autokonzerne und der Siegeszug desOnlinehandels werden die Autoindustrie in den kommenden Jahren tiefgreifendverändern", erklärt Sascha Röwekamp, Gründer und Geschäftsführer derUnternehmensberatung RWKMP. "Derzeit macht die Branche einen Wandel durch, wiees ihn in so rasanter Geschwindigkeit in den letzten hundert Jahren nichtgegeben hat."Dennoch sieht der Experte in den Veränderungen auch eine Chance für Autohändler.Um die positiven Merkmale alteingesessener Traditionshäuser wieder in den Fokuszu rücken, seien allerdings neue Vertriebs-, Marketing- und Führungssystemeerforderlich. "Alle wichtigen Informationen über die zu verkaufenden Autosmüssen in Zukunft online zu finden sein", sagt Sascha Röwekamp. "Ebenso solltenvielfältige Services, wie ein bundesweiter Lieferservice, genutzt werden. Umwirklich zu punkten, müssen Autohändler jedoch vor allem weiterhin auf dievertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihren Kunden vor Ort bauen." Was sich für dieBranche in naher Zukunft sonst noch ändern wird, hat der Experte im Folgendenzusammengefasst.Der aktuelle Wettkampf um den KundenNeukunden zu gewinnen und die bestehenden Kundenbeziehungen zu stabilisieren,gehört für markengebundene Autohäuser, die ihren Unternehmenserfolg nachhaltigabsichern möchten, jetzt zu den wichtigsten Aufgaben. Sowohl renommierteAutokonzerne als auch neue Anbieter versuchen sich aktuell für den Wettkampf um