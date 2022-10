Wien (APA-ots) - Das Corporate Partner Network der FH des BFI Wien wächst weiter: Die langfristig ausgelegte Kooperation zwischen dem englischsprachigen Master-Studiengang Quantitative Asset and Risk Management und der VOLKSBANK WIEN AG startet mit dem neuen Studienjahr 2022/23.

"Die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Unternehmen ist eine Win-win-Situation für uns als Fachhochschule, unsere

Unternehmenspartner:innen und natürlich unsere Studierenden. Wir sind sehr stolz darauf, mit der VOLKSBANK WIEN AG eine erfahrene Partnerin an unserer Seite zu haben, mit der wir unser praxisorientiertes Studienangebot weiter professionalisieren können", so Mag.a Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der FH des BFI Wien.

"Wir sind davon überzeugt, mit dieser Partnerschaft Vertrauen auf mehreren Ebenen zu schaffen. Einerseits fördern wir damit die Beziehung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, andererseits geben wir den Studierenden Gelegenheit, schon während der Ausbildung praxisbezogene Zusammenhänge kennenzulernen. Das schafft Vertrauen in die Ausbildung und in das eigene Wissen", ergänzt Vorstandsdirektor Dr. Thomas Uher, VOLKSBANK WIEN AG.



Theorie und Praxis: Synergien ideal nutzen

Wenn Wissenschaft und Wirtschaft erfolgreich zusammenarbeiten, können Hochschulen und Studierende von praxisnahem Wissen profitieren und wissenschaftliche Erkenntnisse in der Arbeitswelt direkte Anwendung finden. Die neue Kooperation ermöglicht der FH des BFI Wien ihre Studieninhalte gezielt an die aktuellen Anforderungen und Entwicklungen der Bank- und Finanzbranche anzupassen. Die VOLKSBANK WIEN AG wiederum kann sich als ein für Arbeitnehmer:innen attraktives Unternehmen präsentieren, erhält exklusive Einblicke in die neuesten Erkenntnisse aus der Forschung und kann damit Wettbewerbsvorteile erzielen.



Die Studierenden der FH des BFI Wien können durch die Einbindung der VOLKSBANK WIEN AG bei projektbezogenen Lehrveranstaltungen, die Einladung zu Gastvorträgen und der Teilnahme an der FH-Karrieremesse, die Praxis von Österreichs größter Volksbank kennenlernen. Weiters haben sie die Möglichkeit, Veranstaltungen der VOLKSBANK WIEN AG zu besuchen sowie ein Praktikum bei der Unternehmenspartnerin zu absolvieren, um wertvolle Berufserfahrungen zu sammeln.