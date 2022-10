Knapp fünf Millionen Menschen aus Ukraine in OECD-Länder geflohen

PARIS (dpa-AFX) - Knapp fünf Millionen Menschen sind nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bis Mitte September aus der Ukraine in OECD-Staaten geflohen. Der Angriffskrieg Russlands habe eine historische Massenflucht verursacht, hieß es in einem am Montag in Paris veröffentlichten Bericht. Zu den 38 OECD-Staaten gehören neben den EU-Ländern beispielsweise auch die USA, Kanada und Japan. Ein Großteil der Menschen sei in europäische Staaten geflohen.

Die meisten Länder haben dem Bericht zufolge schnell Maßnahmen ergriffen und die Einwanderung für Ukrainerinnen und Ukrainer erleichtert, beispielsweise durch Ausnahmen von der Visumspflicht oder der Priorisierung von Anträgen aus der Ukraine. In der EU gilt seit einigen Monaten eine Richtlinie für den Fall eines "massenhaften Zustroms" von Vertriebenen. Der Schutz gilt zunächst für ein Jahr, kann jedoch um insgesamt zwei weitere Jahre verlängert werden. Ein langwieriges Asylverfahren ist damit nicht nötig. Zudem haben die Schutzsuchenden unmittelbar unter anderem das Recht auf Sozialleistungen, Bildung, Unterkunft sowie auf eine Arbeitserlaubnis. Laut OECD nahm der Großteil der Flüchtlinge diesen vorübergehenden Schutz in Anspruch./rew/DP/nas