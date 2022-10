84 Prozent der Geschäftsreisenden legen mehr Wert auf digitale Angebote

Berlin (ots) -



- Studie: Pandemie treibt Erwartungen an Online-Services in die Höhe - vom Handy

als Hotelschlüssel bis zum WLAN im Flugzeug



Digitale Lösungen, die das Reisen vereinfachen, werden seit Pandemiebeginn immer

beliebter bei Geschäftsreisenden. Auf Platz 1 der Wunschliste steht ein

Verspätungswarner, der Änderungen bei Gates und Abflugzeiten übermittelt. Eine

solche App würden 87 Prozent aller Geschäftsreisenden nutzen, vor Corona waren

es 81 Prozent. 86 Prozent möchten in ihrem Hotel digital einchecken und das

Handy als Schlüsselkarte verwenden (2020: 72 Prozent). Beide Services sind damit

erheblich populärer als noch Anfang 2020. Das sind Ergebnisse der aktuellen

Studie "Chefsache Business Travel 2022", einer Initiative von Travel Management

Companies im Deutschen Reiseverband (DRV).