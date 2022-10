Ask 0,66

08:00 Uhr, Deutschland: Destatis: Importe aus Russland nach Transportwegen (direkte und indirekte Importe), Januar - Juli 2022

08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 08/22

08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 08/22

08:00 Uhr, Großbritannien: BIP 08/22

09:00 Uhr, Türkei: Industrieproduktion 08/22

11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 08/22

14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 09/22

20:00 Uhr, USA: FOMC-Sitzungsprotokoll vom 21. September 2022

22:30 Uhr, USA: API Ölbericht

Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 12.10.2022



