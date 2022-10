Swisscom, NETSCOUT und Ericsson kündigen weltweit erste Lösung zur Verarbeitung von 5G-Packet Data in der Cloud an

Düsseldorf (ots) -



- Swisscom, NETSCOUT und Ericsson stärken die Transparenz im Mobilfunknetz mit

der weltweit ersten Lösung für die cloudbasierte Verarbeitung von 5G-Packet

Data - und erhöhen damit die Sicherheit von Netzdiensten, Analysen und

Cybersecurity erheblich.

- Durch die Kombination von Ericssons cloud-native 5G-Kernnetz mit eingebauten

Software-Probes und NETSCOUTs vSTREAM adressiert die Lösung die

Herausforderung der Branche, 5G-Netze durchgängig zu beobachten und zu

sichern, wenn sie mit Cloudifizierung und Verschlüsselung arbeiten.

- Damit kann Swisscom die Bereitstellung neuer und bestehender innovativer

unternehmenskritischer Dienste mit 5G sicherstellen.



Die Datenverarbeitung und die Überwachung der Netzfunktionen können jetzt in der

Cloud erfolgen, dank einer branchenweit ersten Lösung von Ericsson, Swisscom und

NETSCOUT, die automatischen Zugriff auf Packet Data und die Möglichkeit zur

Analyse von Rohdaten bietet.





Da der etablierte Ansatz zur Datenerfassung nicht mehr zeitgemäß ist, wird dieaktualisierte Netzlösung die traditionelle Funktion des virtualisiertenMobilfunknetzes (bei der der Datenverkehr aus der Cloud geroutet und aufherkömmliche Weise physisch verarbeitet wird) ablösen. Stattdessen wird eineCloud-basierte Packet Data-Verarbeitung und Netzfunktionsüberwachung ermöglicht,was die Sicherheit der Netzdienste, die Analyse und die Cybersicherheiterheblich verbessert.Die Lösung wurde in das neu eingerichtete cloud-native, TLS-verschlüsselte5G-Netz von Swisscom eingeführt und integriert Ericssons Dual-Mode 5G Core mitintegrierten Software (SW)-Probes und NETSCOUTs vSTREAM.Ericssons SW-Probe ist eine integrierte virtuelle Netzwerk-Probe-Lösung fürCloud-Native-Architekturen, die speziell für die Überwachung und Fehlerbehebungvon Cloud-Native-Funktionen (CNFs) entwickelt wurde und Datenströme für Analysenbereitstellt. Sie bietet zwei Datenquellen: virtuelles Tapping (virtuelleTerminal Access Points - vTap) und Ereignisberichte. Der vTAP macht Pakete fürInstrumente von Drittanbietern wie NETSCOUTs vSTREAM verfügbar, das diePaketdaten in intelligente Daten umwandelt, die für Service Assurance, Analysenund Cybersicherheit erweitert werden können und so verwertbare Informationen fürBetrieb und Technik liefern. Die Ereignisberichterstattung liefert Metadaten zuSignalisierungsvorgängen, die für die Beobachtung und Fehlerbehebung genutztwerden können.Diese bahnbrechende Lösung verschafft Swisscom einen besseren Einblick in ihr