ASCENSIA DIABETES CARE SCHLIESST ERSTE EUROPÄISCHE MARKTEINFÜHRUNG VON EVERSENSE E3 AB, EINEM SYSTEM ZUR KONTINUIERLICHEN GLUKOSEÜBERWACHUNG DER NÄCHSTEN GENERATION

Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Ascensia Diabetes Care, führender Anbieter von

Lösungen für die Diabetesversorgung, Hersteller des Systemportfolios CONTOUR®

zur Blutzuckermessung (BGM) und exklusiver Vertriebshändler für die

Eversense®-Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM), gibt bekannt, dass

es die erste europäische Markteinführung von Eversense® E3, einem CGM-System der

nächsten Generation, erfolgreich abgeschlossen hat. Die einzigartigen Vorteile

dieses vollständig implantierbaren Langzeit-CGM-Systems stehen nun wie geplant

Menschen mit Diabetes in allen Einführungsmärkten in ganz Europa zur Verfügung.



Nach der erfolgreichen Markteinführung in den USA im April 2022 wird das

CGM-System Eversense E3 seit August schrittweise in ganz Europa eingeführt,

entsprechend dem Zeitplan, der mit der CE-Kennzeichnung im Juni angekündigt

wurde. Das System ist ab sofort in Deutschland, der Schweiz, Polen, Italien,

Spanien, Norwegen, Schweden, den Niederlanden und Andorra verfügbar.