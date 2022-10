Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- Die Geschäftsaussichten in Deutschland sinken weiter und nähern sich denWerten der ersten Corona-Welle an.; die Erwartungen für die operativen Margenfallen noch einmal pessimistischer als vor einem halben Jahr aus.- Auch die konjunkturellen Aussichten sehen die Finanzvorstände für Deutschlandund die Eurozone sehr pessimistisch, die für USA und China deutlich positiver- Für 2023 bleiben die Inflationserwartungen der Finanzvorstände hoch und liegenauch für 2024 deutlich über den Zielen der Europäischen Zentralbank.- Die wahrgenommene Unsicherheit im ökonomischen Umfeld erreicht die höchstenWerte seit Beginn des CFO Survey im Jahr 2012, wichtigste Risikofaktoren sindEnergie - und Lohnkosten sowie nach wie vor der Fachkräftemangel.- In der Folge sind Kostensenkungen die absolut wichtigste Priorität der CFOs,die Beschäftigungsabsichten rutschen in den leicht negativen, dieInvestitionsabsichten in den deutlich negativen Bereich.Deutsche Unternehmen haben derzeit wenig Grund für Optimismus - das bestätigenauch die ersten Ergebnisse des im September erhobenen CFO Survey, die einbetrübliches Bild zeichnen: Die 124 befragten Finanzvorständen deutscherGroßunternehmen sehen einen weiteren starken Rückgang ihrer Geschäftsaussichten,kaum einer der abgefragten Parameter gibt Anlass zu kurzfristiger Hoffnung."Die aktuelle Liste der Krisen, mit denen Unternehmen derzeit kämpfen, ist solang wie wahrscheinlich nie zuvor", sagt Dr. Alexander Börsch, Chefökonom undLeiter Research bei Deloitte: "Der Ukraine-Krieg und die exorbitant gestiegenenEnergiepreise, die hohe Inflation, die wirtschaftliche Schwäche in China und denUSA sowie die Kehrtwende in der Geldpolitik - die schlechte Stimmung unterdeutschen CFOs kann nicht verwundern. Statt des zu Jahresbeginn erwartetenAufschwungs mussten die Konjunkturprognosen kontinuierlich herabgesetzt werdenund der Abschwung ist jetzt bei den Unternehmen angekommen."Bereits der vorangegangene CFO Survey im Frühjahr 2022 konstatierte infolge desUkraine-Kriegs einen deutlichen Stimmungsumschwung, der sich nun in einen ebensodeutlichen Abschwung gewandelt hat. Alle abgefragten Parameter haben sichdemzufolge verschlechtert, seien es Konjunktur- und Geschäftsaussichten,Inflationserwartungen oder operative Margen.Infolgedessen sind auch die Investitions- und Beschäftigungsabsichten ins Minusgesunken und haben bei der Mehrheit der Befragten die strategische Priorisierungfür Kostensenkungen wesentlich erhöht. Die wahrgenommene ökonomischeUnsicherheit ist auf einen Höchststand seit Beginn des CFO Survey im Jahr 2012gestiegen. Dazu tragen neben den geopolitischen Risiken vor allem Faktoren wie