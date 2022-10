Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorschläge einer Expertenkommission zur Umsetzung der geplanten "Gaspreisbremse" sind auf breite Kritik gestoßen. "Insgesamt ist es sehr bedauerlich, dass die Expertenkommission Gas und Wärme das Thema Kommunen und ihre Einrichtungen mit keinem Wort erwähnt hat", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe).



"Damit wird ein wichtiger Teil der kommunalen Daseinsvorsorge nicht ausreichen gewichtet." Man fordere die Bundesregierung auf, "die Gaspreis- und Fernwärmepreisbremse auch auf kommunale Gebäude und kommunale Einrichtungen auszudehnen", so Landsberg. Verbraucherschützer kritisierten unterdessen vor allem die geplante Einmalzahlung als "sozial ungerecht".





Sie sei "abermals das Prinzip Gießkanne", sagte die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Ramona Pop. "Das Geld sollte besser gestaffelt nach dem Einkommen ausgezahlt werden." Weiterhin fehle zudem ein Sicherheitsnetz für diejenigen, die die explodierenden Gas- und Fernwärmepreise nicht stemmen könnten.Auch bei der Preisbremse gebe es ein "Gerechtigkeitsproblem", fügte Pop hinzu. "Diejenigen, die in den vergangenen Jahren viel Energie verbraucht haben, werden belohnt. Diejenigen, die sich bemüht haben, Energie einzusparen, leider nicht."Entlastungen dürften nicht immer wieder die hohen Einkommen und großen Verbräuche bevorteilen. "Besser wäre es, wenn bei der Preisbremse auch der absolute Verbrauch berücksichtigt würde." Der Direktor des arbeitnehmernahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien, warnte ebenfalls vor sozialen Ungerechtigkeiten."Im Durchschnitt dürften Haushalte aus den oberen Einkommensdezilen hier etwa anderthalb mal so große Rabatte bekommen wie Haushalte in den unteren Einkommensdezilen", sagte Dullien den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben). "Bei den Spitzenverbrauchern dürfte dieses Verhältnis noch einmal ein Mehrfaches höher ausfallen." Bei Spitzenverdienern dürfte es noch um ein Mehrfaches höher ausfallen."Das ist besonders problematisch bei den Hocheinkommenshaushalten mit hohem Gasverbrauch, etwa den Bewohnern von Villen aus den 1970er-Jahren mit Schwimmbad." Der Ökonom forderte, dass Regierung und Bundestag eine Höchstzahl der maximal geförderten Kilowattstunden festlegen sollten. Insgesamt sei das Kommissionsergebnis aber eine "gute Vorlage".