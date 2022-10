3U-Mitgründer Michael Schmidt war überzeugt, daß die Softwarefirma, die Programme aus der Datenwolke zur Unternehmenssteuerung (ERP) anbietet, das Potential zu einem weltweit führenden Anbieter auf diesem Gebiet zu haben. Dabei muß man wissen, daß weclapp sogenannte Cloud-CRM- und -ERP-Lösungen für kleinere Firmen entwickelt. Seit 2014 ist der Umsatz jedes Jahr zwischen 50 und 100% gewachsen! Im letzten Jahr gingen 12 Millionen durch die Bücher. Ein Börsengang für die erste Jahreshälfte war geplant. Allerdings wurden diese Pläne wegen der schlechten Börsenverfassung erst einmal auf Eis gelegt.

Vor wenigen Wochen meldete die 3U Holding den Verkauf von weclapp an einen niederländischen Wettbewerber. Dabei lag der realisierte Preis mit 227 Millionen für das komplette Unternehmen deutlich über den Erwartungen. Der Anteil von 3U (71%) schlägt mit 161 Millionen zu Buche. Nach Abzug der Transaktionskosten bleiben in etwa 150 Millionen übrig. 3U hat hingegen lediglich 20 Millionen in das Unternehmen investiert, während weclapp etwa 4 Millionen zum Gewinn der Holding beitrug. Im Klartext: Das Engagement von 3U zahlte sich etwa mit dem achtfachen Gewinn aus. Aktionären der 3U-Holding winkt ein Gewinn von mehr als 100 Millionen. Dabei sollen die Anteilseigner auch einen Teil der Profite als Dividende erhalten, die bei einer Ausschüttungsquote zwischen einem Drittel und einer Hälfte der Aktie 1,30 Euro bis 2 Euro erreichen könnte. Macht eine Rendite zwischen 33 bis 50%! Bemerkenswerterweise liegt der Gewinn der Transaktion mit rund 150 Millionen aktuell sogar über dem Börsenwert von der 3U-Holding (rund 140 Millionen).

Seit dem Bekanntwerden des weclapp-Deals ist der Titel um gut 50% gestiegen. Diese Transaktion ist eben nur ein einmaliges Ereignis. Aber die Marburger dürften mit dem fresh money das eigene Portfolio auf Vordermann bringen. Interessant sind Investitionen vor allem in die Windenergiesparte und Selfio, eine Onlinehandelsplattform für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnologie. 2021 gingen bei dieser Tochter 22 Millionen durch die Bücher. Es gibt Überlegungen das Umsatzvolumen in Richtung 100 Millionen auszubauen und die Beteiligung dann an die Börse zu bringen bzw. zu verkaufen. Auch die Sparte Windanlagen hat schier grenzenloses Wachstumspotential angesichts von Energiewende und Energiekrise. Auch das Segment Telekommunikation hat Potential. Fazit: Beteiligungsgesellschaft mit Phantasie. Kursziel 6 Euro.