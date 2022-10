Unternehmenstermine

11:30 Uhr, Schweden: Sandvik, Q3-Zahlen

12:30 Uhr, USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

12:45 Uhr, USA: Bank of America, Q3-Zahlen

23:30 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Q3-Umsatz

Konjunkturdaten