Die Bayer-Aktie wurde in der jüngsten Vergangenheit von zahlreichen Klagen im Glyphosat-Skandal belastet, im Oktober 2020 fiel der Werte daraufhin auf ein Verlaufstief von 39,91 Euro zurück. Zwar konnte sich das Papier in den folgenden Monaten auf 67,99 Euro bis April dieses Jahres erholen, am langfristigen Abwärtstrend kam der Wert allerdings nicht vorbei. Stattdessen setzten in den letzten Monat wieder empfindliche Abschläge zurück auf den seit Oktober 2020 bestehenden Aufwärtstrend um 46,80 Euro ein. Ein Bruch dieses Supports könnte wieder Schwung in die Aktie bringen, auch wenn dieser zur Unterseite abgebildet werden dürfte.

Bullen noch im Vorteil

Eine eindeutige Signallage in der Handelsspanne zwischen 46,70 und grob 50,00 Euro ist nicht gegeben, erst wenn eine dieser beiden Marken nachhaltig getriggert wird, ergeben sich wieder verwertbare Handelsansätze. Auf der Unterseite wäre ein Verlassen der Unterstützungszone mit Verlusten zurück an die Tiefs aus dem letzten Quartal 2021 um 43,90 Euro verbunden, darunter könnten sogar noch einmal die Tiefstände aus Ende 2020 um 39,91 Euro angesteuert werden. Ein dynamischer Kursanstieg über 50,00 Euro würde dagegen zu einem zeitnahen Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 51,82 Euro führen. Spätestens ab dem 200-Tage-Durchschnitt um 55,00 Euro dürften aber wieder längere Gewinnmitnahmen bevorstehen.