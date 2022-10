Santander Universitäten feiern in Deutschland 10-jähriges Jubiläum mit 10.000-Euro-Stipendium (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -



- Zum 10. Geburtstag verlost Santander Universitäten in Deutschland das

"Sorgenfrei Stipendium" an Studierende

- Santander Deutschland investierte in den vergangenen 10 Jahren mehr als 20

Millionen Euro in höhere Bildung und unterstützte damit insgesamt 18.000

Personen und Einrichtungen



Mit dem "Sorgenfrei-Stipendium" feiert Santander Deutschland das zehnjährige

Bestehen des Unternehmensbereichs Santander Universitäten in Deutschland. Unter

allen Bewerbern verlost Santander per Zufallsprinzip ein Stipendium in Höhe von

10.000 Euro. So bekommt die oder der Studierende die Möglichkeit, zwei Jahre

lang das Studium und verbundene Nebenkosten finanzieren zu können. "Wir möchten,

dass sich die Gewinnerin oder der Gewinner vollkommen sorgenfrei auf das Studium

konzentrieren kann. Mit den 10.000 Euro können zahlreiche Kosten bezahlt werden,

die in Zusammenhang mit dem Studium stehen", sagt Alberto Dörr, Head of

Santander Universitäten Deutschland.