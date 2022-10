UBS stuft Porsche SE auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Porsche SE von 120 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Hummel verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf die separate Abstufung der Vorzugsaktien von Volkswagen. In seinem Bewertungsmodell für den Großaktionär Porsche SE berücksichtigt er nun das neue VW-Kursziel von 130 Euro. Anteilsscheine der VW-Sportwagentochter Porsche AG sieht er nach dem jüngsten Börsengang als gute Anlage. Investoren könnten auch den indirekten Weg über Porsche SE wählen./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 06:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / 06:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche Holding SE Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -1,60 % auf 58,92EUR an der Börse Tradegate.



