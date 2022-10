JPMORGAN stuft DIAGEO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach einer Mitteilung anlässlich des Kapitalmarkttags auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4350 Pence belassen. Analystin Celine Pannuti geht in einer am Montag vorliegenden Studie davon aus, dass die positive Geschäftsdynamik im kommenden Jahr anhält. Sie geht daher nun von einem noch etwas höheren Gewinn je Aktie (EPS) aus, vor allem wegen Währungseffekten./tih/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2022 / 17:54 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -1,87 % auf 42,00EUR an der Börse Tradegate.