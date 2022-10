REWE digital und REWE Systems verschmelzen / Neue IT-Einheit stärkt technologische Vorreiterrolle der REWE Group im Lebensmitteleinzelhandel

Köln (ots) - Die immer engere Zusammenarbeit der beiden starken

Technologie-Bereiche der REWE Group machte es in den vergangenen Monaten schnell

deutlich: Als eine gemeinsame Einheit sind REWE digital und REWE Systems für

alle Bereiche der REWE Group am schlagkräftigsten. Ab sofort kommen das Know-how

und der Innovationsgeist von rund 3.000 Mitarbeitenden unter einem

organisatorischen Dach als "REWE digital GmbH" zusammen. Die Geschäftsführung

bilden Thomas Friedl, Dr. André Marburger, Stefan Matzelle und Dr. Robert Zores.

Angesiedelt ist die neue Einheit unter REWE Group Vorstand Christoph Eltze im

Bereich Digital und Technologie.



Mit der REWE digital und der REWE Systems haben sich zwei Organisationen

etabliert, die als Ziel stets das perfekte Einkaufserlebnis der Zukunft vor

Augen haben. Die REWE digital wurde gegründet, um den Online-Handel

voranzutreiben. Die REWE Systems hat sich dem stationären Handel verschrieben.

Jetzt werden diese Fähigkeiten gebündelt und als gemeinsames Unternehmen unter

der einheitlichen Marke "REWE digital" weiter vorangetrieben.





"Wir sehen, dass sich das Einkaufsverhalten der Kundinnen und Kunden in denletzten Jahren gewandelt hat und dass es erhebliche Effekte im Handel gibt.Gleichzeitig sind wir gut aufgestellt und haben sowohl technologisch als auchinnovativ ein enormes Potenzial aufgebaut. Mit der neuen Einheit gehen wir dennächsten Schritt, heben durch eine noch engere Zusammenarbeit und eine nochbessere Nutzung von Synergien den Bereich Digital und Technologie auf ein neuesLevel", so Christoph Eltze. "Unser gemeinsamer Anspruch ist es, den BereichHandels-IT im Unternehmen weiterzuentwickeln. Das bedeutet nicht nur bei neuenTechnologien und Innovationen, sondern auch in den Lösungen für unserTagesgeschäft, für die Mitarbeitenden in den Märkten und der Logistik sowie inder Zusammenarbeit mit Technologie-Partnern und Start-ups unseren Erfolgauszubauen. Dreh- und Angelpunkt sind dabei alle unsere Mitarbeitenden undIT-Spezialist:innen, in die wir aktiv investieren, deren Kompetenz wir fördernund brauchen und denen wir mit diesem Schritt zudem neue Möglichkeiten derWeiterentwicklung anbieten können. Damit unterstreichen wir unsere Rolle alstechnologischer Vorreiter im Lebensmitteleinzelhandel nachhaltig", ergänztThomas Friedl, Mitglied der Geschäftsführung von REWE digital. Für dieMitarbeitenden der neuen Einheit REWE digital ist die enge Zusammenarbeit schonseit Monaten gelebte Realität: Unabhängig von den Standorten in Köln, Berlin,Ilmenau, Kiel, Sofia, Varna, Graz, Málaga oder den regionalen Standorten inDeutschland sind zahlreiche und vielfältige Workstreams zur Zusammenarbeit