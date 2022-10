CREDIT SUISSE stuft Santander auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Santander von 4,00 auf 4,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Pamela Zuluaga passte ihre Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie an einen zunehmend restriktiven geldpolitischen Kurs an. Die Ökonomen der Credit Suisse hatten zuvor ihre Zinserwartungen erhöht./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 03:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -0,93 % auf 2,51EUR an der Börse Tradegate.