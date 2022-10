UBS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re auf "Sell" mit einem Kursziel von 71 Franken belassen. Die Berichtssaison zum dritten Quartal werde geprägt sein von beunruhigend hohen Großschäden und daraus resultierenden Gewinnwarnungen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einem am Montag vorliegenden Ausblick für Rückversicherer. Sein Favorit ist Scor, der schwächste Kandidat die Swiss Re./ag/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2022 / 19:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -0,18 % auf 73,06EUR an der Börse Lang & Schwarz.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Will Hardcastle

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 71

Kursziel alt: 71

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m