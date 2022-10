BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Daten zum Retail-Investmentmarkt für das 3. Quartal 2022 / Retail-Investmentmarkt besser als im Vorjahr, aber leicht unter dem Schnitt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt/Main (ots) - Mit einem Investmentvolumen von gut 7,7 Mrd. EUR ordnetsich das Resultat des Retail-Investmentmarkts nach den ersten drei Quartalen ineinem herausfordernden Marktumfeld gut 22 % über der Vorjahresbilanz und rund 7% unter dem langjährigen Durchschnitt ein. Dies ergibt die Analyse von BNPParibas Real Estate.Hierbei liest sich insbesondere das Resultat in den letzten drei Monaten miteinem Volumen von über 3,6 Mrd. EUR (47 % des Gesamtumsatzes) zunächst sehr gut.Ein Blick hinter das Zahlenwerk gibt Aufschluss darüber, dass etwas weniger alsdie Hälfte des Quartalsergebnisses durch die Übernahme der Deutsche EuroShop AGgeneriert wurde. Dieser Deal konnte insgesamt auch das Volumen imPortfoliosegment (3,4 Mrd. EUR und anteilig 44 %) ankurbeln, aus dem es abseitsder Übernahme nur vereinzelte, aber dafür großvolumige Investments zu vermeldengab. "Positiv stimmt die Analyse der Einzeldeal-Sparte, die mit einem Umsatz vonknapp 4,3 Mrd. EUR im laufenden Jahr auf das beste Ergebnis seit 2018 kommt unddabei die meisten Transaktionen der letzten Jahre beisteuern konnte. Hierbeispringt das rege Marktgeschehen im Segment kleinerer Objekte ins Auge, sodassVerkäufe bis 50 Mio. EUR gut 52 % des Volumens ausmachten. Demnach verwundert esnicht, dass das durchschnittliche Einzeldealvolumen mit 18 Mio. EUR einen sehrniedrigen Wert erreicht", erläutert Christoph Scharf, Geschäftsführer der BNPParibas Real Estate GmbH und Head of Retail Services.Rund ein Drittel mehr Umsatz in den Top-MärktenMit insgesamt knapp 2,6 Mrd. EUR erzielen die A-Standorte zwar keineüberdurchschnittliche Bilanz (2,8 Mrd. EUR), können ihr Vorjahresresultat aberum knapp 34 % übertreffen. Herausstechen können hierbei in erster Linie Berlinund Hamburg, die sich mit rund einer Milliarde Euro bzw. gut 628 Mio. EUR undüberdurchschnittlichen Umsätzen an der Spitze absetzen. Umfangreich am Ergebnisder Top-Märkte beteiligt ist zudem aber auch München (457 Mio. EUR), wo imdritten Quartal im dreistelligen Segment u. a. das Nahversorgungszentrumdaseinstein den Eigentümer wechselte. Auf den Plätzen folgen Frankfurt (211 Mio.EUR), Köln (146 Mio. EUR), Düsseldorf (72 Mio. EUR) und Stuttgart (4 Mio. EUR).Nachdem der Retail-Investmentmarkt in jüngster Vergangenheit maßgeblich durchdie Fachmarktsparte geprägt wurde, ergibt sich in der Umsatzverteilung nachObjektarten erstmals wieder ein ausgeglicheneres Bild: Zwar schiebt sich derFachmarktsektor mit gut 43 % im Ranking nach vorne, umfangreiche Beiträge