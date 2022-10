JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Der Hurrikan Ian dürfte sich ausgewirkt und den Rückversicherer vor Herausforderungen gestellt haben, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht nun für 2022 von einer gleichbleibenden Dividende aus./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2022 / 16:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von 0,00 % auf 73,19EUR an der Börse Lang & Schwarz.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran Hossain

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m