Wirtschaft FDP hält an Kernkraft-Position fest

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP hat nach der Wahlschlappe in Niedersachsen ihre Position bekräftigt, in der Energiekrise verstärkt auf Kernkraft setzen zu wollen. "Wir befinden uns in einem Energiekrieg", schrieb FDP-Chef Christian Lindner am Montag bei Twitter.



"Physikalisch und ökonomisch spricht alles dafür, die Kapazitäten der sicheren Kernkraftwerke für diese Krise ans Netz zu holen." Deshalb halte man an der eigenen Position fest. Das gelte "unabhängig vom Wahltag", so Lindner.