US-Anleihen starten wenig verändert

(Im ersten Absatz wird klargestellt, dass ein Kassahandel feiertagsbedingt nicht stattfindet. Terminkontrakte wie der T-Note-Future werden aber gehandelt und geben eine Indikation auf die Tendenz am Anleihemarkt.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Montag nur wenig bewegt. Im frühen Handel knüpften die Papiere zwar an die Verluste vom Freitag an, gaben aber nur noch leicht nach. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,07 Prozent auf 111,41 Punkte. Der Kassahandel bleibt aufgrund eines Feiertags geschlossen.