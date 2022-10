MAYBELLINE NY STARTET KOSTENLOSES TRAINING FÜR GEISTIGE GESUNDHEIT IN COLLEGES

Brave Talk ist ein globales Trainingsprogramm für weiterführende Schulen, das in Zusammenarbeit mit Experten für geistige Gesundheit entwickelt wurde, um Schülern und Studenten Werkzeuge zur Unterstützung von Menschen mit Ängsten oder Depressionen an die Hand zu geben.

NEW YORK, 10. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Mehr als die Hälfte der College-Studenten im ersten Jahr (54 %) haben seit Beginn der Studienzeit Angstzustände erlebt – und 60 % wenden sich nicht an Fachleute, um Hilfe zu erhalten*. Sie wenden sich an ihre Freunde. Um Gespräche anzuregen und sicherzustellen, dass für alle Unterstützung zugänglich ist, hat Maybelline New York eine Partnerschaft mit The Jed Foundation (JED) geschlossen, um Brave Talk ins Leben zu rufen, ein kostenloses, von Experten entwickeltes Training, mit dem Schülern und Studenten die Fähigkeit vermittelt werden soll, sich gegenseitig zu unterstützen, wenn jemand von ihnen Probleme haben sollte, und an Beratungsstellen zu verweisen.