„From Source to Sold" - meist verkauftes Buch auf Amazon im Bereich Unternehmensführung

SINGAPUR, 10. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Nur eine Woche nach dem weltweiten Start steht das Buch „From Source to Sold" (Grammar Factory Publishing, 4. Oktober 2022) auf Platz 1 bei Amazon in mehreren Kategorien und Ländern.

Das Buch leistet einen neuen Beitrag in den Bereichen Supply Chain Management und Logistik. Es vereint Hintergründe, Einblicke und Meinungen von 26 der weltweit führenden Verantwortlichen für Supply Chain und Fachexperten. Das Buch ist als Hardcover und eBook bei führenden Online-Buchhändlern wie Amazon, Barnes & Noble, Book Depository, Kobo und in unabhängigen Buchhandlungen über Indie Bound erhältlich.

Was macht eine gute Führungskraft in Supply Chain aus? Was können wir von den besten Führungskräften im Bereich Supply Chain in verschiedenen Branchen lernen? Wie kann man von einer Position in Supply Chain die Vorstandsetage erreichen? In „From Source to Sold" liefern die angesehenen Branchenkenner Radu Palamariu (Alcott Global) und Knut Alicke (McKinsey & Company) anhand von Interviews mit mehr als zwei Dutzend erfahrenen Führungskräften aus Supply Chain faszinierende Antworten auf diese und viele andere wichtige Fragen.

Das Buch enthält Erfahrungsberichte und aufschlussreiche Erkenntnisse von Supply-Chain-Experten, Vordenkern und Innovatoren der Branche, die Unternehmen – von großen multinationalen Konzernen bis hin zu innovativen Start-ups – an die Spitzenposition in ihrer Branche führen. Die Leser erfahren von bemerkenswerten beruflichen Werdegängen und lernen die Geschäftsstrategien und spezifischen Techniken, die die besten Führungskräfte in Supply Chain von heute eingesetzt haben, um ihre Unternehmen erfolgreich zu machen und – in einigen Fällen – in die Führungsetage aufzusteigen.