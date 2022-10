Franchise Group – Die „neue“ Berkshire Hathaway?!

Dazwischen verursacht man möglichst wenig Kostenaufwand und übrig bleibt ein schöner Gewinn. Doch natürlich ist es in der Praxis nicht ganz so einfach, sonst würden nicht so viele Unternehmen scheitern. Und scheitern werden sie alle, das steht fest. Doch einige überleben seit Jahrhunderten am Markt, andere überstehen nicht mal ein paar Monate.

„Amazon ist nicht zu groß, um zu scheitern […] Tatsächlich sage ich voraus, dass Amazon eines Tages scheitern wird. […] Wenn man sich große Konzerne ansieht, haben sie tendenziell eine Lebenserwartung von etwas über 30 Jahren und nicht von über 100.“

– Jeff Bezos | Amazon-Gründer –