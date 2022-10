Der Zürcher Finanzunternehmer Artan Qelaj zur Zukunft von Privatmarkt-Anlagen in der Schweiz und der Wirtschaftsmacht von Private Equity Zürich (ots) - Immer mehr Anleger nutzen Private-Equity-Beteiligungen als ertragsstarke Alternative zu herkömmlichen Investmentoptionen wie Anleihen oder börsenkotierten Aktien. Einer aktuellen Umfrage zufolge wollen Anleger in der Schweiz nicht zuletzt angesichts dieser attraktiven Renditeaussichten ihre Allokationen in das beliebte Privatmarktasset ausbauen. Doch das ausserbörsliche Beteiligungskapital kann viel mehr als nur Investoren glücklich machen, es ist auch ein wichtiger Eckpfeiler der Wirtschaft. Der Finanzunternehmer Artan Qelaj aus Zürich stellt aktuelle Zahlen vor, die nicht nur die Popularität von Private-Equity-Investitionen belegen, sondern auch deren Nutzen für die Volkwirtschaft.

Die Suche nach einträglichen Renditen gestaltet sich für Anleger seit geraumer Zeit zunehmend schwierig. Unter dem steigenden Erfolgsdruck haben Investoren ihren Fokus seit einigen Jahren immer stärker auf Privatmarktanlagen wie Private Equity gerichtet. Doch die Kapitalmärkte erleben nicht zuletzt infolge der Rekordinflation aktuell enorme Turbulenzen. Wie Investoren die Anlageklasse vor dem Hintergrund der kritischer werdenden Finanzmarktbedingungen einschätzen, zeigt eine aktuelle Studie.



Der Berufsverband der globalen alternativen Investmentbranche, die Chartered Alternative Investment Analyst Association (CAIA), und die Fintech-Plattform Stableton Financial sind in dieser der Zukunft von Privatmarkt-Anlagen in der Schweiz nachgegangen. Und die erste Ausgabe des Berichtes "Allocation to Private Markets in Switzerland" belegt aus Sicht des Zürcher Finanzunternehmers Artan Qelaj nicht nur das anhaltende Interesse an der alternativen Assetklasse, sondern dass Anleger Privatmarktanlagen wie Private Equity auch und gerade wegen ihres Inflationsschutzpotenzials zu schätzen wissen.



Die Umfrage ergab einen spürbaren Optimismus unter den Schweizer Anlegern in Bezug auf die Privatmärkte: Mehr als die Hälfte der Befragten beabsichtigt, ihre Allokation in private Märkte auszubauen, 12 Prozent planen sogar eine signifikante Erhöhung. Der Ausbauwille war mit 76 Prozent unter Banken und Vermögensverwaltern am höchsten. 65 Prozent der befragten Investoren haben darüber hinaus vor, den Umfang ihrer Transaktionen in Zukunft zu erhöhen. Interessant ist nach Auffassung von Artan Qelaj auch die Motivation für das Engagement in den Private Markets: Die Anleger suchen bei der alternativen Assetklasse vor allem nach Performancepotenzial und erhoffen sich neben Diversifikationsvorteilen auch Inflationsschutz für ihr Portfolio.