Ein starkes bundesweites Service-Netzwerk Vergölst Franchise-Konzept überzeugt rund 20 neue Partnerbetriebe (FOTO)

Hannover (ots) - Rund 20 neue Werkstattbetriebe schlossen sich in diesem Jahr

bereits dem Franchise-Netzwerk von Vergölst an. Somit nutzen derzeit mehr als

270 Partnerbetriebe die Vorteile des Franchise-Konzepts der Continental Tochter

- einige Betriebe bereits seit 30 Jahren und mehr. Sie profitieren unter anderem

von den attraktiven Einkaufskonditionen, dem Expertenwissen im Bereich Reifen

und Autoservice sowie von einer professionellen EDV-Landschaft.



"In Zeiten, wo Full-Service-Konzepte eine immer größere Bedeutung erfahren,

leisten wir mit dem kontinuierlichen bundesweiten Ausbau unseres

Service-Netzwerks einen wertvollen Beitrag dazu, Kund*innen im Alltag aktiv zu

entlasten. Denn unabhängig davon, wo sie sich gerade aufhalten - die nächste

Vergölst (Partner)Werkstatt ist mit Sicherheit nicht weit", sagt Michael

Krikken, Leiter der Franchise-Abteilung bei Vergölst. Das Franchise-Netzwerk

stellt dabei keineswegs eine Einbahnstraße dar: "Wir profitieren ebenso von

unseren Partnern wie diese von uns", erläutert Krikken. "Jeder Betrieb bringt

neue Ideen, Erfahrungswerte und Best Practices mit in die Partnerschaft. Daraus

zieht das gesamte Netzwerk einen nachhaltigen Mehrwert - und so auch der Kunde."