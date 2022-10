Kreativität kennt keine Grenzen - Wondershare unterstützt YouTube-Kreative auf der ganzen Welt durch Inspiration, kreative Tools und eine Community zum Austausch

Die in sieben Sprachen verfügbaren YouTube-Kanäle des Wondershare Filmora Video Editor, darunter Portugiesisch , Italienisch , Französisch , Deutsch , Spanisch , Japanisch und Englisch , stellen Kreative aus vielen Ländern vor, die ihre Erfahrungen, kreativen Ideen, Kreationen und Tipps zur Videobearbeitung mit Filmoara, der Spitzen-Software von Wondershare, teilen. „Für Unternehmer oder Leute, die in die Publishing-Welt einsteigen, oder Leute, die ein eigenes Unternehmen haben oder selbstständig sind, ist Filmora eine sehr gute Option, wenn es darum geht, hochwertige Inhalte zu erstellen", erläutert Rich Ingo, ein audio-visueller Producer aus Mexiko.

„Wir hoffen, dass die Wondershare Creator Community der Ausgangspunkt für alle Menschen sein kann, die sich erstmals kreativ betätigen wollen, und ihnen ein Gefühl der Zugehörigkeit vermittelt", so Shaan Jahagirdar, Chief Design Officer bei Wondershare. „Zu wissen, dass sie auf ihrer kreativen Reise nicht allein sind, hilft definitiv, Selbstvertrauen aufzubauen und die Dinge auf ein neues Level zu bringen."

Eines der vielen Dinge, die uns die Pandemie gelehrt hat, ist, dass Menschen trotz geografischer Barrieren eng miteinander verbunden sein können. Die Wondershare Creator Community hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kreative auf der ganzen Welt miteinander zu verbinden. Sie schafft eine integrative Umgebung, in der sie sich weiterentwickeln können, indem sie ihre technischen Fähigkeiten austauschen, sich gegenseitig mit ihren eigenen kulturellen Hintergründen inspirieren und ihre Arbeit durch Kooperationen präsentieren können.

VANCOUVER, British Columbia, 10. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Auf einer kreativen Reise geht es nicht nur um die eigene kreative Arbeit und die eigenen Talente, sondern auch darum, sich ständig mit der Welt zu verbinden und andere zu inspirieren. Das ist der Grund warum Wondershare , ein weltweit führender Softwareentwickler, dem Millionen von Menschen in über 150 Ländern vertrauen, sich verpflichtet hat, sowohl innovative Technologien als auch eine Plattform für kreative Köpfe jeden Niveaus bereitzustellen, damit diese erfolgreich sein können.

Wondershare bietet inspirierende Inhalte in mehreren Sprachen an und sorgt so dafür, dass Kreative ohne Grenzen wachsen und sich mit anderen verbinden können.

