Silber: Die Optimisten blicken gespannt in die USA!

Nachdem der Silberpreis einen veritablen Ausbruch hingelegt hat, ging es nun wieder in den Rückwärtsgang. Diese Woche blickt der Markt in die USA, wo die Inflationszahlen darüber entscheiden, ob Silber wichtige Marken halten kann.

Diese Woche stehen nun wichtige Konjunkturdaten aus den USA an. Am Donnerstag werden die Inflationszahlen fü den September in den USA veröffentlicht. Aktuell geht der Analystenkonsens von einem Plus von 8,1 Prozent aus. Sollte diese Zahl übertroffen werden, wie schon im Vormonat, dürften viele Investoren wieder in den US-Dollar als sicheren Hafen rennen. Denn das wäre ein wichtiger Signalgeber für die Federal Reserve, die Zinsen weiter zu erhöhen. Die US-Notenbank hat der Bekämpfung der Inflation ohnehin Priorität eingeräumt, auch wenn dies „Schmerzen“ für die US-Konjunktur zur Folge haben werde. Der Arbeitsmarktbericht, der bärenstark ausfiel, gab bereits am vergangenen Freitag einen Vorgeschmack auf eine mögliche Reaktion des Marktes. Bis auf den Greenback fanden sich eigentlich nur negative Vorzeichen bei Aktien und Metallen.

Katz und Maus-Spiel an den Märkten

Klar ist aber auch: Die USA leiden nicht so wie Europa unter den hohen Energiepreisen. Dementsprechend könnten die Ökonomen auch mit ihrer Prognose richtig liegen. Im Falle einer Punktlandung bei 8,3 Prozent oder einem Wert darunter dürften Silber (und Gold und Aktien) nachhaltig profitieren. Auch wenn dieses Katz und Maus-Spiel etwas verrückt anmutet, aber es entspricht der Marktlogik. Die Zinsen steigen, dann müssen Aktien und Metalle fallen. Immerhin sorgte heute auch ein alter Bekannter für Hoffnung. Der von vielen geschätzte Kapitalmarktexperte Ed Yardeni geht davon aus, dass das Schlimmste vorbei ist und die Federal Reserve nur noch einmal die Zinsen erhöhen werde, und zwar auf der kommenden Sitzung im November. Danach würde sich die Notenbank zurückhalten, so Yardeni im Interview mit dem Handelsblatt (siehe hier).